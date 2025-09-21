Emily Marcia Armstrong es una cantante, compositora y música estadounidense. Hija de William Charlie Armstrong Jr. y Gail Armstrong, creció en un entorno marcado por las creencias de sus padres, quienes son miembros de la iglesia de la cienciología, de la cual ella también forma parte.

Desde temprana edad, Emily mostró un fuerte interés por la música. Comenzó a experimentar con la composición musical, y su primera herramienta fue su guitarra, a través de la cual exploró y desarrolló su creatividad. A los 15 años, descubrió el poder y la libertad de su voz, lo que la impulsó a tomar una decisión importante: dejar la escuela para dedicarse plenamente a su carrera artística. Con el apoyo de sus padres, Emily se embarcó en el camino de la música, dando sus primeros pasos en lo que luego sería una exitosa trayectoria.

Emily Armstrong comenzó su carrera musical con una pasión que la llevó a explorar el mundo de la música en Los Ángeles desde temprana edad. El momento decisivo llegó cuando conoció Siouxsie Medley en 2002; ambas compartían una visión musical similar y rápidamente descubrieron una química única que las llevó a formar la banda Dead Sara. En sus primeros pasos, el grupo era conocido como Epiphany, y comenzaron tocando en pequeños clubes de Los Ángeles, donde su energía cruda y el sonido intenso de su música pronto les ganó un grupo de seguidores leales.

El primer álbum homónimo de Dead Sara, lanzado en 2012, catapultó a Emily Armstrong al centro de atención. La canción “Weatherman” se convirtió en un éxito, y su voz fuerte y emotiva recibió elogios de la crítica y el público. Este álbum estableció a la banda como una de las promesas del rock alternativo, y su estilo fusionaba rock, punk y grunge, que recordaba a los mejores momentos de los 90s. El impacto de Dead Sara en la escena del rock alternativo fue significativo, y la banda fue invitada a abrir para artistas como Muse y The Offspring en giras internacionales.

Emily Armstrong, conocida por su apasionado perfil de rockera, ha optado en gran medida por mantener su vida privada alejada de los reflectores. A pesar de su presencia en la escena pública, poco se conoce sobre su vida fuera de la música. Uno de los pocos aspectos que ha compartido es su relación con la modelo Kate Harrison, con quien estuvo un año. Además, Emily es una orgullosa miembro de la comunidad LGBTQ+ y se identifica como queer, un hecho que ha apoyado abiertamente, convirtiéndose en una inspiración para muchos de sus seguidores.

La relación de Emily Armstrong con la Iglesia de la Cienciología ha sido un tema recurrente en su carrera, en parte debido a que sus padres son miembros activos de esta organización. Esta conexión familiar ha hecho que, en diversas ocasiones, se relacione a la cantante con la doctrina y los eventos de la iglesia.

Linkin Park: 2024

En un giro sorprendente que capturó la atención del mundo de la música, el 5 de septiembre del 2024, Linkin Park presentó oficialmente a Emily Armstrong como su nueva vocalista principal. La noticia fue anunciada durante un concierto en vivo, donde Armstrong debutó con la banda interpretando “The Emptiness Machine”, primer tema del próximo álbum titulado From Zero. Para algunas fans, este momento marcó un renacimiento para la banda, que ha buscado equilibrar la herencia de su sonido con una dirección renovada tras la pérdida de Chester Bennington en 2017.

No obstante, la llegada de la cantante ha despertado reacciones mixtas. Para muchos seguidores, representa una oportunidad para que Linkin Park evolucione y siga adelante. Otros, incluidos Jaime Bennington y familiares de Chester, se han mostrado preocupados de que el legado de su padre pueda verse opacado. Expresaron públicamente que esta nueva etapa podría, en sus palabras, “borrar silenciosamente” la presencia que Chester mantuvo en la banda y en el corazón de sus seguidores.