Eminem demanda a Meta

Eminem llevará a Mark Zuckerberg y su compañía Meta a los tribunales. El famoso acaba de demandarlos por el uso no autorizado de su música.

De acuerdo con información publicada en la revista People, la editorial Eight Mile Style, responsable de los derechos musicales del rapero, acusó a Meta Platforms —empresa matriz de Facebook, Instagram y Whatsapp— de haber incurrido en una grave infracción de derechos de autor.

En los documentos judiciales, se señala que algunas funciones de estas plataformas, como Reels y Original Audio, no solo han permitido que sus usuarios incluyan en sus publicaciones canciones del rapero sin autorización legal; sino que facilitan las reproducciones ilegales. “Meta alentó a miles de millones de usuarios de sus servicios en línea a usar la música sin licencia. Como sabe Meta, las canciones no son utilizables según la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital”, explicó el equipo legal de Eight Mile Style.

Aunque Eminem no figura como demandante directo, el reclamo se centra en 243 canciones de su autoría, por lo que piden una compensación de 109 millones de dólares.

La empresa alega que el uso no autorizado de la música provocó una importante pérdida económica, tanto por la disminución del valor de los derechos como por las ganancias que Meta habría obtenido a partir del uso de las canciones.

La compañía demandada, por su parte, aún no ha emitido su postura al respecto; sin embargo se enfrenta a un escenario complejo que reabre el debate sobre los derechos de autor.