Emite comentario homofóbico

Bellakath está recibiendo múltiples críticas, luego de que recurriera a un adjetivo peyorativo para contestar a un usuario de X, quien cuestionó el desempeño arriba del escenario de la cantante, luego de su actuación en el Flow Fest del fin de semana.

La reguetonera mexicana fue una de las artistas que participaron en la reciente edición del festival de música urbana, en donde se mostró conmovida por el recibimiento del público, a tal grado que derramó algunas lágrimas como símbolo de su gratitud hacia sus fans. Sin embargo, a través de las redes sociales, algunos usuarios que no escuchan su música tuvieron una opinión distinta del espectáculo de la joven.

La intérprete de “Gatita” fue señalada por el vestuario que usó y por su coreografía, mientras estaba arriba del escenario, pues, a consideración de algunos, su show careció de profesionalismo, por supuestos tropiezos al ejecutar sus pasos de baile. “Horrible, y eso que es la supuesta reina del reguetón mexa”. “Es que mover todo eso no ha de ser fácil, sean comprensibles”. “¿Cómo que no es una maestra ensayando los pasos para un festival navideño?”, fueron algunas de la reacciones.

Bellakath contestó a un usuario, de la misma forma ofensiva en que él se expresó, sugiriendo que podía ser portador de una enfermedad de transmisión sexual, con el comentario: “Jota sidosa, ojalá no pidas respeto”.

Esa expresión de la cantante provocó indignación, por los tintes homófobos que connotó y, muchos usuarios, dejaron mensajes en sus redes, especialmente en X, para hacerle saber su inconformidad. De acuerdo con las redes, el público de la joven forma parte, especialmente, de la comunidad LGBT+, por lo que, la forma en que expresó ofendía a la mayoría de sus seguidores.

Al ver la reacción que recibió su comentario, Bellakath se defendió, por medio de una serie de tuits, argumentado que, si ella recibía faltas de respeto, respondería con agresiones equiparables. “También es retrógrada estar atacando a alguien por su físico, se llama ‘bullying’, no me vengas con mamadas y aguántense”, expresó. “¿Cómo será posible que alguien busque respeto atacando a otras personas y después no se aguante?”.