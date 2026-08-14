Emma Coronel estrena documental

El año pasado se dio a conocer que la exreina de belleza y esposa del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, Emma Coronel Aispuro, participaría en un proyecto audiovisual enfocado en su historia personal y la relación sentimental que mantuvo con el exlíder del Cartel de Sinaloa.

Sin embargo, la producción audiovisual no tuvo su estreno inmediato en territorio mexicano, emitiéndose de forma exclusiva en Estados Unidos a través de la cadena de televisión especializada en casos judiciales y producciones de violencia real Oxygen True Crime.

La pieza periodística titulada originalmente Married to El Chapo: Emma Coronel speaks (o Casada con El Chapo: Emma Coronel habla, para el público hispanohablante) llegó a las pantallas estadounidenses el 28 de noviembre de 2025 y, desde su emisión inicial, generó debate público por el alcance de sus declaraciones.

La narrativa del documental se enmarca en la tendencia global de producciones enfocadas en expedientes judiciales y biografías no autorizadas.

De acuerdo con informes del sitio especializado en audiencias y tendencias de medios Parrot Analytics, la demanda del público latinoamericano por producciones del género true crime (crimen real) registra un crecimiento constante en plataformas por suscripción debido a la búsqueda de testimonios directos de los involucrados.

Para ver la historia

Para acceder al contenido en territorio mexicano puede consultarse la plataforma HBO Max. Dentro del metraje, Coronel aborda aspectos de su niñez y la dinámica social que prevalecía en las zonas rurales del norte de México.

La propia protagonista explica las carencias materiales con las que creció en el estado de Durango, señalando que “vivía en mi casa con mis papás, mis tres hermanos. No había agua potable, no había electricidad, y por supuesto que no había televisión. Estábamos realmente incomunicados del mundo”.

En esa misma línea, el testimonio detalla la penetración de las actividades agrícolas ilícitas dentro de la economía local de la época: “Cultivaban marihuana en los ranchos desde que tengo uso de razón. Esa es la forma de vivir de las personas. O te mueres de hambre o haces lo que haya que hacer para sobrevivir”.

El documental examina además las posteriores capturas de su cónyuge, los señalamientos de infidelidad dentro de la relación y el arresto de la propia Coronel registrado en un aeropuerto de Virginia, Estados Unidos.