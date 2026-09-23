Emma Coronel prepara nuevo proyecto

Después de perder sus cuentas de Tiktok, Emma Coronel Aispuro busca darle un nuevo giro a su presencia en redes sociales y prepara un proyecto de streaming llamado Mis Rancheritos, para el que ya abrió un casting en Los Ángeles.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años que vivan en Los Ángeles y que tengan facilidad para desenvolverse frente a las cámaras. “Estoy haciendo un casting en Los Ángeles para encontrar dos o tres personalidades que quieran formar parte de un nuevo proyecto de streaming conmigo”, compartió la esposa de “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con la convocatoria difundida en sus redes, el proyecto contempla transmisiones en vivo desde exteriores, cocina, retos y juegos, vlogs y conversaciones nocturnas.

El concepto apuesta por mostrar momentos cotidianos y generar una mayor interacción con la audiencia a través de la plataforma Kick, donde Coronel ya comenzó a realizar transmisiones en vivo.