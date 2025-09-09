Emma Coronel presume a sus gemelas

Emma Coronel publicó una tierna instantánea de sus gemelas María Joaquina y Emaly cuando eran bebés. La decisión causó revuelo en redes, donde decenas de usuarios comentaron el evidente parecido con el padre de las pequeñas, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La exreina de belleza y ahora influencer, Emma Coronel, sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una fotografía inédita de sus hijas gemelas nacidas el 15 de agosto de 2011.

En la imagen, que data de sus primeros años de vida, las niñas aparecen vestidas con vestidos amarillos, sombreros con flores y sandalias; una sostiene una manzana, y la otra una pera. El post incluía la frase: “Si querían conocer a mis retoños”, y rápidamente generó una ola de reacciones positivas y emotivas. Varios seguidores comentaron que las niñas son “iguales al padre”, mientras otros destacaron la mezcla de rasgos familiares. “La de la manzana es igual al papá; la otra, a mamá”. “Qué buenos genes tienen los dos”, fueron algunas de las reacciones.

Ya son adolescentes

Aunque actualmente las gemelas tienen 14 años y se encuentran en plena adolescencia, esta fotografía, tomada en su infancia, ofreció a la audiencia un vistazo de su crecimiento y desarrollo.

Emma Coronel ha mantenido una postura reservada ante la exposición pública de sus hijas en redes sociales. En esta ocasión optó por compartir imágenes de archivo en lugar de actuales, preservando la privacidad de las menores mientras celebra su historia familiar.

El padre de las niñas, Joaquín “El Chapo” Guzmán, permanece recluido con una condena de cadena perpetua. Aunque en el pasado las gemelas lo visitaron en prisión, su madre ha sido cuidadosa en no revelar detalles que puedan comprometer su bienestar ni seguridad.