Emma Myers

Myers nació el 2 de abril de 2002 en Orlando, Florida (Estados Unidos). Durante su infancia estudió en el hogar y, según sus propias palabras “nunca tuve una experiencia escolar tradicional”. Posteriormente, la familia se mudó a Atlanta, donde aún reside. De niña no asistía a la escuela y recibía educación en casa. Sin experiencia con sus compañeros, la celebridad se describe como introvertida y nerd.

Myers tomó clases de coreografía, actuó en teatro y prestó su voz para anuncios publicitarios. Pero pasaba la mayor parte de su tiempo libre en soledad. La futura estrella de cine era aficionada a los videojuegos y al manga japonés, donde prefería villanos carismáticos a héroes positivos. De adolescente, era fan de la cultura emo y de las bandas Twenty One Pilots , Panic! At the Disco y Fall Out Boy .

Hizo su debut televisivo en 2010 en la serie The Glades cuando apenas tenía ocho años, la actriz comenzó a actuar profesionalmente a los 16 años cuando apareció en un episodio de la serie The Baker and the Beauty (2020) y posteriormente, ese mismo año, en varios episodios de la serie Dead of Night (2020).? Después tuvo un pequeño papel en el telefilme de temática navideña Christmas Romance AI Dente (2020), su debut en la gran pantalla fue ese mismo año en la película Girl in the Basement (2020).

En 2022 participó en la serie de televisión estadounidense de terror y comedia oscura Wednesday, basada en el personaje de Wednesday Addams de The Addams Family, donde interpreta el personaje de Enid Sinclair, la mejor amiga y compañera de cuarto en la Academia Nevermore de la protagonista principal (interpretada por Jenna Ortega) y joven licántropo amante de los colores, sin embargo incapaz de transformarse completamente.

En diciembre de 2022 se anunció que había sido seleccionada para unirse al reparto de la comedia Familia revuelta, junto a Jennifer Garner y Ed Helms. La película está basada en el libro de la escritora estadounidense Amy Krouse Rosenthal, Bedtime for Mommy y se estrenó en Netflix el 30 de noviembre de 2023. En 2024 interpretó el personaje principal, Pippa Fitz-Amobi, en la adaptación televisiva de la novela de misterio y asesinatos, A Good Girl’s Guide to Murder, junto con Zain Iqbal.

En 2025 apareció en Una película de Minecraft, una adaptación cinematográfica de la franquicia de videojuegos del mismo nombre.? También repitió su papel de Enid Sinclair en la segunda temporada de Wednesday que se estrenó el 6 de agosto de 2025 y reaparecerá en la segunda temporada de A Good Girl’s Guide to Murder, donde deberá resolver un nuevo misterio. Además, está previsto que forme parte del elenco de la película de animación, The Angry Birds Movie 3, cuyo estreno está previsto para 2027.

La actuación de Emma Myers como Enid no solo ha sido aclamada por su carisma, sino también por la profundidad que le da a su personaje, haciendo de su relación con Merlina un punto crucial para el éxito de la serie.

Myers es fanática del género musical k-pop, especialmente de la boy band Seventeen. Según una entrevista en 2022 en la revista Teen Vogue, las comunidades de fanáticos de El señor de los anillos y Star Wars fueron “dos pilares fantásticos de fandom en línea que dieron forma a la manera en que veía el mundo”. Se describe a sí misma como introvertida.

La actriz considera su sentido del humor absurdo y morboso. Es muy unida a su familia: Emma les dedica cada mensaje con un corazón sonriente. Myers considera Islandia, que visitó en 2018, su lugar favorito del mundo.