Emma Stone suma siete nominaciones al Óscar

La actriz Emma Stone es la nueva “reina” del Óscar antes de los 37 años. La razón es que la protagonista La la land, una historia de amor, se ha convertido en la más nominada a esa edad, al sumar siete a lo largo de su trayectoria, superando a la leyenda de Meryl Streep.

Para esta edición, Stone cosechó dos nuevas nominaciones: actriz por la cinta Bugonia, donde aceptó raparse y de la que también fue productora, por lo que su nombre apareció también en la categoría de mejor película.

Con esto también obtiene el récord de la actriz más joven en tener dos nominaciones en una misma edición del Óscar. Con estas nuevas oportunidades, la nacida en Arizona, EE. UU., en 1988 supera por una nominación a Streep, quien siempre ha sido considerada en las categorías de actriz.

Igualdad de premios

Ya en el rubro de reconocimientos obtenidos por parte de la Academia antes de los 37 años, están empatadas con dos. Mientras Stone (1988) los consiguió por La la land (2017) y Pobres criaturas (2024), Meryl Streep (1949) los logró por Kramer contra Kramer (1980) y La decisión de Sophie (1983).

Stone arrancó su carrera en cine a los 19 años con Super cool, al lado de Michael Cera y Jonah Hill, luego de haber tenido apariciones televisivas como Medium y Malcolm el de en medio. Su filmografía incluye La casa de las conejitas, Zombieland, Amigos con beneficios e Historias cruzadas.

En tanto, Streep alcanzó la pantalla grande cuando contaba con 28 años gracias a Julia, seguidas por El francotirador y Manhattan, luego de una aparición en series como Holocausto.