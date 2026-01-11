Emmanuel Cortés estrena “Divina”

Emmanuel Cortés y Marca MP presentan el video oficial de “Divina”, una colaboración que une dos generaciones del regional mexicano en una propuesta intensa, directa y cargada de emoción.

“Divina”, tema escrito por el propio artista, forma parte del álbum Amor x Dosis, proyecto con el que el cantante continúa consolidando su identidad artística a través de letras honestas y una narrativa sentimental que conecta con una nueva audiencia. En esta ocasión, la participación de Marca MP aporta fuerza interpretativa y una energía que eleva el tema tanto en lo musical como en lo visual.

El video oficial, dirigido por Eddie Rodríguez, presenta a Emmanuel Cortés y Marca MP interpretando “Divina” de manera directa y frontal, con ambos artistas cantando el tema y dejando que la fuerza de la canción y sus interpretaciones sean el eje central de la propuesta visual, resaltando la conexión musical entre ambos intérpretes.

Con este estreno, Emmanuel Cortés y Marca MP suman un nuevo capítulo a su trayectoria dentro del regional mexicano, apostando por colaboraciones que dialogan con el presente del género y fortalecen su alcance en plataformas digitales y audiovisuales.