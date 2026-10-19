Emmanuel Cortés presenta “Donde sea”, un tema que retrata la emoción de conocer a alguien que despierta nuevamente las ganas de enamorarse, incluso después de haber atravesado experiencias sentimentales difíciles. A través de una historia de romance y planes compartidos, el artista aborda la posibilidad de dejar atrás el pasado y darle una nueva oportunidad al amor.

La canción presenta a un protagonista dispuesto a recorrer cualquier destino junto a esa persona especial, desde escapadas a la playa y viajes improvisados hasta noches de baile. Entre flores, regalos y pequeños detalles, “Donde sea” refleja el entusiasmo de quien busca sorprender a su pareja, sin importar cuánto tenga que gastar, con tal de verla feliz.

Este lanzamiento es parte de 52 semanas, un proyecto discográfico en el que Emmanuel Cortés recorrerá distintas etapas de las relaciones sentimentales a través de las experiencias de un personaje que transita por el enamoramiento, las dificultades y el desamor, hasta llegar a un punto de aceptación y tranquilidad.

Con este concepto, el cantante continúa explorando una de las temáticas que han acompañado su propuesta musical.