Emotiva presentación

Se llevó a cabo la presentación de la portada de conocida revista empresarial, encabezada por María Terrenal, un proyecto que destaca la identidad y la riqueza cultural de nuestras raíces. En esta edición la protagonista fue la diseñadora Nira Castillo, quien cautivó a los asistentes al plasmar en cada una de sus creaciones la elegancia, la creatividad y el orgullo que distinguen a la moda tradicional chiapaneca. El evento tuvo como sede el Instituto Casa de las Artesanías, recinto que sirvió como escenario ideal para celebrar el arte y el talento local. Ahí se reunieron invitados especiales y representantes de los sectores cultural, político y social