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Emotiva presentación

Junio 14 del 2026
Emotiva presentaciónPresentación de la portada de conocida revista empresarial
Emotiva presentaciónPresentación de la portada de conocida revista empresarial
Emotiva presentaciónPresentación de la portada de conocida revista empresarial

Se llevó a cabo la presentación de la portada de conocida revista empresarial, encabezada por María Terrenal, un proyecto que destaca la identidad y la riqueza cultural de nuestras raíces. En esta edición la protagonista fue la diseñadora Nira Castillo, quien cautivó a los asistentes al plasmar en cada una de sus creaciones la elegancia, la creatividad y el orgullo que distinguen a la moda tradicional chiapaneca. El evento tuvo como sede el Instituto Casa de las Artesanías, recinto que sirvió como escenario ideal para celebrar el arte y el talento local. Ahí se reunieron invitados especiales y representantes de los sectores cultural, político y social

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