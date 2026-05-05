Empatan en Expo Compositores

En una inusual decisión, el pasado 1 de mayo se llevó a cabo la edición 2026 de Expo Compositores en el centro de espectáculos Centanni, en Polanco, donde Braulio García, de México, y Brandon Salazar, de El Salvador, empataron y obtuvieron el primer lugar del certamen.

No hubo un claro ganador y en un hecho hasta el momento histórico para el evento, ambos recibirán como premio un Contrato de Representación Exclusiva con Expo Compositores: grabación, producción y lanzamiento de un sencillo, así como de su video musical oficial.

Premios

La Expo Music será el sello encargado de seleccionar y producir un tema de cada uno de los artistas triunfadores y Expo Compositores Foundation cubrirá la inversión correspondiente a su imagen (look & feel), así como la producción y promoción de una canción para cada uno, lo que conlleva una mayor responsabilidad de hacer brillar a ambos talentos.

Adicionalmente, a los jóvenes les realizarán sus trámites para obtener sus visas de trabajo estadounidenses, por lo que su voz rebasará fronteras.

Braulio interpretó temas de su autoría, mientras que Brandon destacó por cantar un tema en inglés y el otro en el género de la salsa. El jurado estuvo integrado por el compositor Miguel Luna, Rafa Loar (fundador y líder del grupo Elefante) y más.