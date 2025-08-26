Empate inesperado en México Canta

La música volvió a encender los ánimos y el escenario en México Canta por la Paz y contra las Adicciones, el concurso que busca dar voz a talentos que promuevan mensajes positivos a través de sus canciones. La segunda semifinal, correspondiente a la región Estados Unidos Centro, reunió a ocho participantes que interpretaron temas originales con letras cargadas de emoción, identidad y esperanza.

La noche tuvo la presencia de un jurado integrado por figuras reconocidas de la música y el espectáculo: la compositora Mónica Vélez, la actriz y cantante Regina Orozco, la cantautora América Sierra y el integrante y fundador de la banda Camila, Mario Domm.

El intérprete de “Mientes” compartió una reflexión a los asistentes y concursantes antes de que iniciara la competencia: “Invito a los jóvenes a preguntarse por qué cantan, qué quieren decir, qué vienen a aportar a la energía del país. Yo en cada canción tengo una intención y si no, no tengo nada que decir”.

Además, la velada contó con la presentación especial de Majo Aguilar, quien interpretó sus temas “Mala mala” y “Cuéntame”, incluidos en su más reciente álbum, Mariachi mío.

Semifinal EU Centro

Los concursantes que dieron vida a esta etapa fueron Carolina Imperial con “Yo también soy mexicana” (Dallas, Texas); Isaías González con “No puedo dormir” (Eagle Pass, Texas); Mama Morr con “Mi lugar” (Webb, Texas); Lolita 2mx2 con “Por aquí por allá” (Denver, Colorado); Manuel Luna con “Ya no” (Houston, Texas); Edith González con “Acepto el trato” (Eagle Pass, Texas); Lola Baqui con “Un año” (Clark, Nevada) y William Zepeda, con “Insomnio americano” (Ventura, California)

¿Quién ganó la semifinal?

Tras una reñida deliberación, el jurado no logró desempatar y decidió que Carolina Imperial y William Zepeda fueran los ganadores de la semifinal. Ambos avanzan a la gran final que se llevará a cabo el 5 de octubre en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México. Será el público quien tenga la última palabra y decida con sus votos quién se corona como ganador absoluto.

¿Qué es México Canta?

Se trata de una iniciativa del gobierno de México en colaboración con la Secretaría de Cultura y el Consejo Mexicano de la Música, cuyo objetivo es abrir espacios a nuevas narrativas musicales. El proyecto busca alejarse de corrientes ligadas a la violencia y dar protagonismo a letras que hablen de amor, identidad y orgullo por México, al tiempo que impulsan la preservación de los géneros tradicionales.

Los finalistas competirán por reconocimientos en tres categorías: mejor canción, intérprete mexicano y premio del jurado. Además, tendrán la oportunidad de acceder a contratos discográficos y producción profesional de entre 6 y 12 temas, así como la creación de contenido audiovisual con el respaldo de compañías nacionales e internacionales asociadas al Consejo Mexicano de la Música.