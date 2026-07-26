Empleados se vuelven ladrones

La banda es una serie mexicana grabada en su totalidad en San Luis Potosí. Se trata de una comedia ácida en la que don Víctor (Jesús Ochoa) tiene planeado compartir con todos sus empleados las acciones de su negocio, todo con el fin de asegurar el futuro de su fábrica de azulejos.

La muerte repentina del empresario genera que Andy (Fernando Bonilla), su hijo, asuma la dirección de la fábrica con miras a venderla a corto plazo para cubrir el importe de sus deudas de juego. Ante esto, los empleados, en un esfuerzo por no dejar perder su empleo y la propia fábrica, idean un plan en el que no miden riesgos ni consecuencias.

La serie de ocho episodios disponible en Vix, explora el conflicto que vive este grupo de empleados que traspasa la legalidad, creando una falsa banda musical que servirá de fachada para tener libre acceso a diferentes lugares y así robar dinero de la misma empresa, lo que les permitirá obtener recursos para recuperar el control de Sanitarios Reyes.