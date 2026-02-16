Emprenden rescate en Tetlatlahuca

Derivado de un reporte de daños por acciones antrópicas y naturales sobre bienes arqueológicos localizados en el Cerro de las Tres Cruces, municipio de Santa Isabel Tetlatlahuca, en Tlaxcala, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de su representación en la entidad, en coordinación con autoridades municipales, inició un rescate arqueológico emergente para la protección y posterior estudio del sitio prehispánico Tetlatlahuca, cuyas temporalidades van de 800 a 300 a. C., hasta 650 a 1100 d. C.

El responsable de las labores es el arqueólogo del Centro INAH Tlaxcala, Ramón Santacruz Cano, quien trabajará durante cuatro semanas en el núcleo central del asentamiento, ubicado en la cima del cerro, donde a ras de tierra se observan restos de pisos y muros con estuco. Los estudios se harán en campo y en gabinete, y se elaborará un informe detallado que resulte en un proyecto de investigación.

Acuerdos

El director del Centro INAH Tlaxcala, José Vicente de la Rosa Herrera, informó que se prepara la firma de un convenio entre el INAH y el municipio, el cual derivará en un posterior proyecto de investigación y conservación. Asimismo, puntualizó que, con autorización del Consejo de Arqueología, los trabajos iniciaron en los elementos arqueológicos que están a la vista.

Por su parte, el edil de Santa Isabel Tetlatlahuca, Hugo Mendoza Salazar, reiteró el interés y disposición del municipio para rescatar el patrimonio de la localidad, e iniciar junto con el INAH los trabajos de conservación necesarios para salvaguardar este legado, acompañados de una campaña de concientización entre la población sobre la importancia del lugar, localizado en terrenos propiedad del municipio.

Santacruz Cano abundó que el objetivo del rescate es asegurar la autenticidad de los monumentos y la estabilidad material y estructural de los elementos arquitectónicos. Adelantó que durante los trabajos es posible que se hallen evidencias arqueológicas que permitan corroborar el vínculo que el sitio guarda con Cacaxtla, en este caso, quizá, pintura mural.