En 2025, 52.2 millones visitaron museos

Durante 2025, los museos en México registraron una afluencia de 52.2 millones de visitantes, lo que representa un incremento de 0.6 millones de personas respecto a 2024. Así lo revela la más reciente Estadística de Museos presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La asistencia se concentró en tres entidades, las cuales agruparon el 63.2 % del total nacional. La CDMX encabezó la lista con 25.8 millones de visitas en 166 museos; luego Nuevo León, con 4.7 millones de asistentes en 47 recintos, y Guanajuato, con 2.4 millones de personas en 60 espacios.

El estudio, sustentado en más de 191 mil entrevistas directas a los usuarios, dibuja un perfil del público: 61.9 % de los asistentes cuenta con estudios de nivel superior y 25.4 % tiene educación media superior. En cuanto al género, las mujeres representaron 54.3 % del total entrevistado. En lo relativo a la recurrencia, 80.6 % de las personas encuestadas declaró que visitó el museo por primera ocasión en un periodo de 12 meses.

Por su parte, 12.5 % hizo dos o tres visitas, y solo 6.9 % asistió en cuatro o más ocasiones. En cuanto al tiempo de estancia, el 56.8 % de los visitantes permaneció menos de una hora. En el rubro económico, 59.8 % de los museos operó bajo un esquema de gratuidad permanente; 21.1 % aplicó el cobro de una cuota de acceso, y el 19.1 % restante implementó la gratuidad solo en determinados días de la semana.

“En la opinión de quienes visitaron los museos, los principales motivos por los que no se asiste a estos fueron los siguientes: falta de difusión y publicidad o desconocimiento del acervo que ofrecen, con 18.2 %; falta de cultura o de educación, con 16.4 %, y no tienen tiempo, con 15.9 %. En 2024, los principales motivos para no ir fueron los mismos”, detalla el informe.

En números

Además, se anunció que 31 mil 980 personas en total laboraron en la atención al público, lo que arroja un promedio nacional de 26 trabajadores por museo. De esta fuerza laboral, 37.8 % estuvo integrado por personal voluntario y prestadores de Servicio Social.

Respecto a la oferta interna y los servicios disponibles en estos espacios en 2025, el reporte detalla que 89.5 % de los museos contó con servicio de visitas guiadas, mientras que 49.4 % ofreció actividades artísticas y culturales. Por otro lado, en los rubros de inclusión y conectividad, los datos revelan que únicamente 34.9 % de los recintos dispuso de infraestructura para personas con discapacidad y solo 33.5 % ofreció wifi.