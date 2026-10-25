En 84 años “no he madurado nada”

A sus 84 años, Isabel Allende ha descubierto que no ha “madurado nada” y que “la edad no te hace más sabio”, dijo tras ganar el Premio Planeta con La hora antes del alba, para la que revisó “muchas de las cosas que me tocó vivir” en la dictadura de Chile.

Escribiendo esta novela, protagonizada por Alba, una joven torturada y violada en la cárcel, que da continuidad al personaje de La casa de los espíritus, descubrió que “no he cambiado tanto. Yo no he madurado nada”. Le “apasionan las mismas cosas, me enamoro del primero que va pasando, todavía me gusta Antonio Banderas. No he cambiado. En la escritura tampoco he cambiado”.

A Allende le interesan “los mismos temas: me gusta escribir sobre gente anónima que parece insignificante que cuando se pone a prueba sale un heroísmo apabullante. Lo vi al comienzo del golpe militar. Vi cuánta gente solidaria arriesgaba su vida para ayudar a otros. Y ese es el tema que vuelve a aparecer en los libros”.

Lugar común

Asimismo, afirma que “nunca ha mencionado a Chile, ni en ‘La casa de los espíritus’ ni en ninguna de mis novelas, pero se supone que es la tierra a la cual siempre vuelvo”. Para esta novela revisó muchas de las cosas que le tocó vivir en la dictadura de Chile, de donde se fue en 1973.

En ella, la protagonista, Alba, “se queda en la casa, que representa el país. Todo lo que ocurre en esa casa mágica es lo que ocurre en el país. Hay dos niveles de lectura: la historia de ella, de tragedia y romance, y la historia del país, cómo evoluciona la dictadura, el dictador, y cómo termina”.

Alba “tiene un tirano, el torturador, que no le deja en paz. Sin embargo, ella no se va de su país porque ama mucho su tierra, cuesta mucho irse y adaptarse, uno vive en la nostalgia cuando está fuera. Se queda esperando a su amante que era un guerrillero desaparecido en los primeros días de la dictadura”, señala la escritora. Añade que le importa “mucho la democracia porque sé lo que significa perderla y cuánto cuesta recuperarla. Desde los 30 años he vivido en un estado de memoria, tratando de mantener vivo en mi vida a mi país y vivo el recuerdo de toda la tente que perdí”.

Las “circunstancias —subrayó— me fuerzan a volver a ese ejercicio de memoria”. En Estados Unidos, donde vive, “las instituciones democráticas peligran. Es un país que tiene una democracia tan sólida que es un ejemplo para el mundo. Pero la democracia se pierde, a veces súbito como en Chile y otras veces se va minando hasta que se derrumba”.

La escritora que más ejemplares ha vendido en español —más de 80 millones— desde que en 1982 publicó el primero, La casa de los espíritus, cree que sus libros “funcionan porque hablo siempre de emociones y de relaciones, y eso son universales. Emocionalmente somos todos iguales”.

Contó que cuando estaba escribiendo La casa de los espíritus, “no sabía lo que estaba haciendo. Escribí con la confianza del ignorante. Con una libertad tremenda que nunca tuve más después”.

Publicaciones

“He escrito 32 libros, y ¿eso me ha hecho tener más confianza? No, para nada. Esa falta de confianza me obliga a probarme a mí misma constantemente”, reconoce.

Las primeras semanas de escritura de sus novelas “son terribles, porque son un terreno totalmente desconocido. Y de pronto uno de los personajes hace algo inesperado y ahí sé que la novela despegó. Cuando termino el libro vuelvo a estar aterrada. Muchas veces no sé de qué se trata hasta que algún crítico me lo dice”, apunta.

La hora antes del alba saldrá a la venta, con una tirada de 210 mil ejemplares, el 4 de noviembre, día en el que se presentará en la sede de la Real Academia de la lengua española (RAE) en Madrid. La escritora no cree que esta novela se prohibirá en algunas bibliotecas escolares de Estados Unidos como ocurrió con La casa de los espíritus, pero cree que “es un honor que a uno le prohíban. Eso quiere decir que te van a leer”.

Preguntada por lo que le queda por ganar tras este premio contesta bromeando que “tal vez el cuarto marido. No, el que tengo me funciona. De momento. No tengo nada que ganar. Lo que me falta de vivir es pasarlo bien, seguir escribiendo mientras pueda, y gozar de mis perros y de mi marido, en ese orden”.

El Premio Planeta, el de mayor dotación económica en español —un millón de euros— a un libro inédito, fue el primer galardón al que Allende se presentó en toda su carrera, y lo hizo bajo el seudónimo de Luz Ventura y el título Los que faltan.