En busca de escultores para Bonampak

La Secretaría de Infraestructura y el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) anunciaron la convocatoria pública Raíces de Chiapas para la intervención del Parque Bonampak.

Debajo de la antigua tridilosa que protegía a la Cabeza Maya, las titulares de ambas dependencias dieron a conocer este concurso, el cual invita a crear seis esculturas que se colocarán en las nuevas instalaciones del parque capitalino.

El objetivo es la creación de dos familias de esculturas, una perteneciente a la cultura zoque y otra de la cultura lacandona.

Patrimonio

En palabras de Anakaren Gómez Zuart, encargada de la Secretaría de Infraestructura, se busca conservar el concepto maya que prevalecía en el inmueble original, a la vez que se integrarían elementos zoques propios de Tuxtla Gutiérrez.

La bolsa de premios alcanza los 900 mil pesos por “familia”, y pueden participar artistas chiapanecos o que residan desde hace al menos cinco años en el estado. La recepción de propuestas concluye el 10 de agosto y el dictamen se emitirá el 14 de agosto, a cargo de un jurado del Coneculta.