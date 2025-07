En el deporte no hay enemigos: Gala

La tensión entre Gala Montes y Alana Flores subió de tono. La exintegrante de La casa de los famosos consideró que su rival decidió unirse al “patriarcado”, antes de la pelea que sostendrán el próximo 17 de agosto. “Como mujeres, tendríamos que apoyarnos. La respetaba muchísimo porque respeto a todas las mujeres, siempre me gusta alabarlas. Creo que ella ha decidido unirse al patriarcado, desafortunadamente”, indicó.

Gala Montes afirmó que no le han afectado los ataques que ha realizado Alana Flores y consideró que en el deporte no hay enemigos. “A mí no me ha afectado nada de lo que ha dicho, me lo esperaba, es desilusionante como mujeres, ver todos sus ataques, es triste, pero no me he dejado llevar por eso. Hay competencia en el deporte, pero no hay enemigos. Eso es lo que ella está tergiversando”, mencionó.