En Enrollados nadie es estrella

El regreso del programa de televisión Otro Rollo ahora con el show Enrollados llega sin estrellas principales porque lo único que debe brillar es el espectáculo, afirmó el comediante Eduardo España, integrante del concepto.

Son 18 años de la última transmisión de Otro Rollo, donde la figura principal era Adal Ramones y a él le secundaban Yordi Rosado, Gaby Platas, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo y Lalo España.

Ahora hay quienes llegan en su momento más álgido como Yordi o España, por lo que se le pregunta al comediante cómo van a equilibrar el protagonismo. “El juego consiste en saber repartirnos el balón, en pimponear, saber que la estrella es el espectáculo”, refirió Lalo España.

Enrollados Show en vivo ya tiene confirmadas 18 presentaciones en varios puntos de la República y los detalles se pueden revisar en musicvibe.com.

Por otra parte, Lalo empezará a grabar las temporadas 20 y 21 de Vecinos, va por la segunda del spin-off de la serie que es Riquísimos por cierto con miras a una tercera, además viene la última función de Lagunilla mi barrio y una película con los standuperos El Tío Rober y El Cojo Feliz que hasta el momento se llama No es otra tonta película de ficheras.