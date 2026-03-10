En la ilustración todo es eterno

La artista e ilustradora chiapaneca Michelle Merchant presentó su exposición “XV”, en las instalaciones de Caleidoscopio Galería Taller. La creadora indicó que la muestra es un resumen de los años que vivió al lado de su perrito Tommy, figura central de la exhibición que permanecerá en el citado espacio las próximas semanas.

Detalla que la ausencia de su compañero le permitió explorar su lado creativo como una manera de afrontar la pérdida, aunque admite que en el proceso experimentó una dualidad. “Había momentos en que me ponía muy triste la idea de crear la exposición, pero al mismo tiempo tenía momentos en los que me sentía muy cerca de él, pues sentía otra vez su presencia. Así es como transitaba del dolor a la felicidad, ya que en la ilustración y el arte todo es eterno”, expresó.

Multidisciplinaria

Merchant compartió que para esta muestra utilizó diversas técnicas. “A lo largo de la vida que pasé junto a Tommy aprendí a confeccionar su ropita, por lo que aprendí corte y confección. También aprendí a utilizar arcilla polimérica para la escultura, lo que me sirvió para crear y emprender”, refiere.

Añadió que hay mucho que contar mediante esta serie, ya que son quince años resumidos en igual número de piezas. “Hay pedacitos de nuestra historia en cada una de ellas y, aunque suene ingenuo, nunca me imaginé una vida sin Tommy. Cuando pasó todo eso sentí el deseo inmenso de crear porque, no importa lo que pase aquí, en cada pieza Tommy se volvió eterno”, señala.

Para la artista, Tommy es más que un perrito, “es esa felicidad que te produce estar en donde quieres”. Por su parte, Zeltzin García, quien escribió el texto que acompaña la exhibición, puntualiza que la misma reúne diversas técnicas, como prácticas que expanden el dibujo hacia la reflexión de la relación de nuestro cuerpo con los objetos y espacios, y sobre la impronta de la memoria.

Asimismo, destaca que el bordado y la costura, presentes en “XV”, nos introduce a una técnica históricamente ligada al trabajo del cuidado y a las economías afectivas tradicionalmente feminizadas, resignificándolas como gestos de resistencia y sostén.

Finalmente, la creadora dijo que espera que el público disfrute las obras, ya que en cada una hay mucho amor.