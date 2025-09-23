En la pronta espera de Matías

En un conocido salón de esta ciudad capital se llevó a cabo un elegante baby shower en honor a Salme, quien con mucha emoción espera la llegada de su primer hijo el cual llevará por nombre Matías. Grandes personalidades de la capital chiapaneca se dieron cita para acompañarla en esta celebración tan especial, donde prevalecieron la alegría, los buenos deseos y el cariño hacia la futura mamá. Entre dinámicas, sorpresas y una cálida convivencia, todos disfrutaron de una recepción inolvidable