Ellas soy yo es el nombre de la serie que relata la historia de Gloria Trevi y que ha generado mucha expectativa, sobre todo entre sus fans, ya que a través de ella contará su versión de la historia con Sergio Andrade, en la que desafortunadamente muchas jóvenes se vieron perjudicadas, como fue el caso de Aline Hernández.

Actualmente, Aline es conductora de TV Azteca, pero se llegó a casar con el líder del llamado clan Trevi-Andrade cuando era menor de edad, con la esperanza de que la apoyara y lanzara su carrera como cantante. “No, ¡ella no soy yo! Yo duermo tranquila, no he ocultado nada, he levantado la voz por mis hermanas, no he cambiado mi versión mil veces, no he dicho mentiras a mi público. No, ella no soy yo. Además, no dicen la verdad como la plasmo en mi libro”, comentó Hernández en redes sociales.

Para la conductora del programa, Gloria Trevi sigue cambiando su versión de los hechos para salir bien librada y así quitarse parte de la culpa, que, según ella, le corresponde. Aline Hernández lanzó en 1998 el libro La gloria por el infierno, donde contó todos los momentos difíciles que vivió al lado de Sergio Andrade, y despotricó contra la intérprete de “Pelo suelto”, culpándola también por todo lo relacionado con el clan.