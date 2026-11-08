En la Unicach revaloran la identidad

Rosa Aguilar López, egresada de la licenciatura en Lenguas con Enfoque Turístico de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), expresó su alegría y satisfacción por concluir una etapa académica que, además de brindarle herramientas profesionales, transformó su manera de reconocer y valorar su identidad cultural, vinculada con su lugar de origen, San Juan Cancuc.

“Cuando yo entré a esta universidad, no sabía qué tan importante es la tradición, la cultura, la identidad, y gracias a la licenciatura ya me siento muy orgullosa de quien soy, porque ya sé qué tan importante es mi cultura”, afirmó la joven en el contexto de la conclusión de sus estudios universitarios.

Profesionalismo

Antes de recibir su carta de pasante, Rosa calificó su paso por esta licenciatura como una aventura. Explicó que esta formación amplió su perspectiva sobre la cultura, el patrimonio y la importancia de preservar las tradiciones de los pueblos. Originaria de un pueblo tseltal, señaló que su cultura está integrada por elementos como la lengua materna, los trajes tradicionales, los usos y costumbres, las tradiciones, la música y la cosmovisión.

En el ámbito profesional, consideró que la licenciatura en Lenguas con Enfoque Turístico ofrece un amplio campo de oportunidades, debido a que integra conocimientos de idiomas y turismo, dos áreas que se complementan para facilitar la comunicación y el intercambio cultural entre visitantes y comunidades.

Entre sus aspiraciones está incorporarse a una agencia de viajes, donde pueda recibir a personas de otros países y compartir con ellas la riqueza cultural de Chiapas. Sin embargo, uno de sus mayores proyectos es regresar a su localidad y contribuir a su desarrollo turístico. “Me gustaría irme a mi pueblo, poner una agencia de viajes para que también personas en otros lugares conozcan la cultura de mi pueblo”, expresó.