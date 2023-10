En marcha el Cervantino Barroco

Todas las actividades son completamente gratuitas. Cortesía

De este viernes 13 al domingo 15 de octubre continuará el Festival Internacional Cervantino Barroco en su edición número XXI, en diversos puntos de San Cristóbal de Las Casas.

Las actividades de este encuentro organizado por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) en coordinación con el Ayuntamiento de San Cristóbal tendrán lugar en espacios como el Foro Principal, frente al Museo de San Cristóbal; el Foro Alterno, en el parque central; el teatro Daniel Zebadúa y el teatro Hermanos Domínguez, además de escuelas y barrios de la ciudad.

Programación

Para este viernes, en el Foro Principal se contará con la presencia de Juana Rasta, a las 18:00 horas; seguida de The Devil’s Sister, a las 19:00, para después dar la bienvenida a Out of Control Army, a las 20:00.

En el Foro Alterno estará la Rondalla de Chiapas, a las 16:00 horas, y Hobbits VHSA llegará a las 17:00. En tanto que el teatro Daniel Zebadúa recibirá a Proyecto Talante con la presentación de la obra de danza contemporánea “Las montañas del sureste”. Para el sábado 14 se tendrán espectáculos como el de Chinoy, proveniente de Chile; Evel Juárez con su gira Una Singular Tibieza, y finalmente pisará el escenario el grupo Daniel, Me Estás Matando.

En el Foro Alterno de ese día estarán Kike Gordillo con su Flauta Latina, y la compañía Circonciente arribará con su espectáculo “Delirio culinario”. En el teatro Daniel Zebadúa, el público se deleitará con la Orquesta Sinfónica de Chiapas, a las 17:00 horas.

El domingo 15, en el Foro Principal, el telón se abrirá con JazzTendo Ensamble, a las 18:00 horas, para luego dar paso a Daniel Herrera y su grupo, a las 19:00. Después de la clausura del Festival Cervantino, Carlos Cuevas, el “rey del bolero”, será el encargado de cerrar las actividades.

En el Foro Alterno habrá tres presentaciones, comenzando con la agrupación Parachicos y sus “Rondas infantiles de ayer y hoy”; posteriormente, la compañía Cornisa 20 con su obra Don Quijote, y para finalizar se llevará a cabo una exhibición de autos clásicos. En el teatro Daniel Zebadúa, la compañía Chipotle participará con la puesta en escena A fuego lento, a las 12:00 horas. Asimismo, en el teatro Hermanos Domínguez se montará la exposición “Semilleros creativos de Chiapas”.

El cartel se puede consultar en la página del Festival Internacional Cervantino Barroco en Facebook.