En México faltan librerías e incentivos

“Festejamos 55 años de perseguir un sueño que inició en 1971 con nuestro fundador, Mauricio Achar, que convencido del poder transformador de la lectura, aspiró siempre con acercar el libro, generar un lugar de encuentro y poder hacer de México un país de librerías, y a través de los libros y de la educación poder cambiar un poquito nuestra realidad”, asegura Alberto Achar, trabajador de Gandhi.

El director comercial de la cadena de librerías más grande de México, con 50 sucursales en 17 estados del país, con más de 330 puntos de venta en supermercados y tiendas departamentales, 20 kioscos en centros comerciales y una librería digital que visitan más de 2 millones de lectores al mes, asegura que, aunque estos datos parecen muy alentadores, México es uno de los países que tristemente tiene el menor número de librerías por habitante.

“En muchos países se ve a las librerías como parte del patrimonio cultural y hay incentivos para que existan más, pero en México existen solo unas mil librerías tradicionales para más de 130 millones de habitantes. En el caso de Argentina tienen más de 2 mil para 40 y tantos millones de habitantes, en España son 4 mil por 40 y tantos millones de habitantes. Las cifras no son muy alentadoras porque se habla de 3.2 libros al año por persona; sin embargo, seguimos creyendo en ese poder transformador de la lectura y seguimos impulsando el encuentro con el libro”, afirma.

Festejos

Librerías Gandhi celebra 55 años con la campaña “Nuestras ganas de que leas son mundiales”, que aprovecha el contexto mundialista, pero también dice que se han adaptado a los tiempos.

“En su momento nos transformamos porque entendimos que venía el formato digital, hoy tenemos un catálogo de más de 5 millones de títulos; incorporamos los libros electrónicos, hoy en día es el tema de los audiolibros, las tendencias de la literatura juvenil, los ‘podcast’ e incluso la IA, en cuatro librerías de CDMX tenemos el librero virtual llamado Mauricio”, afirma Achar.