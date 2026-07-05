En Oaxaca revelan alegorías de los rayos X

Una radiografía de Frida Kahlo, estudios de esculturas religiosas y escáneres de equipaje contemporáneos conviven en “Rayos X mexicanos”, la primera exposición dedicada a esta forma de radiación electromagnética en la fotografía y el arte en México, que se presenta en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB).

En el contexto del 20 aniversario del Centro de las Artes de San Agustín (Casa) y las tres décadas del CFMAB, la iniciativa reúne obras de 18 artistas y dos laboratorios especializados en diagnóstico de obras de arte. La exhibición explora el cuerpo, la muerte, la vigilancia, la memoria, la identidad y la conservación del patrimonio.

De acuerdo con los organizadores, la muestra plantea que en México la radiografía se insertó en una cultura visual familiarizada con cráneos, esqueletos e imágenes de la muerte, presentes en tradiciones mesoamericanas, en los grabados de José Guadalupe Posada y en expresiones populares. “Los rayos X ofrecieron a los artistas una manera de mirar y de abordar la muerte, la enfermedad, la violencia, el desplazamiento y la identidad”, apuntaron.

Piezas

La exposición incluye obras de Manuel Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, Francisco Toledo, Gilberto Chen, Cristina Kahlo y Carla Rippey, en las que el cuerpo aparece desde su interior como lugar de enfermedad, duelo, fragilidad, memoria y vulnerabilidad colectiva.

En el caso de Álvarez Bravo, las piezas seleccionadas muestran una temprana exploración de la radiografía como recurso visual, más allá de su función médica.

Por medio de obras de Mauricio Alejo, Gerardo Suter y Noelle Mason, se examina cómo los escáneres de equipaje, los sistemas de inspección de vehículos y las imágenes de cuerpos ocultos en tránsito fueron incorporados al lenguaje visual.

La exposición también presenta nuevas aproximaciones con piezas de Luvia Lazo, Yael Martínez, Tania Bohórquez y Fernando Montiel Klint. Ellos “actualizan el uso de la imagen radiográfica desde preocupaciones contemporáneas vinculadas con la memoria familiar, el duelo, la violencia, la identidad y las marcas invisibles que permanecen en los cuerpos”.