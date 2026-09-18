En UNAM resonará el Jack Quartet

Para Austin Wulliman, violinista de la agrupación estadounidense Jack Quartet, su presentación en México en el Festival Cultura UNAM es una oportunidad para explorar un universo microtonal, y las posibilidades de trabajar sobre las notas y las escalas, “vamos a reimaginar las posibilidades, qué podemos imaginar lo que significa una nota y una escala, y qué mundos podemos presentar a través de estos sonidos”.

Otro miembro del grupo, John Richards, señaló que lo que hace especial al cuarteto Jack Quartet es comisionar obras nuevas a través de artistas vivos, “lo cual vuelve más especial el interpretar estos trabajos”.

Wulliman detalló que la misión de la agrupación es imaginar de nueva cuenta una canción o composición, así como esa exploración que conlleva ejecutar las piezas juntos. “Es muy difícil reimaginar estas obras, muy difícil imaginar cosas nuevas y ese es el reto, nos da mucho gusto, nos da energía todos los días y fuerzas de abrir el estuche y tocar”, afirma.

Recital

Richards señaló que su presentación en la sala Carlos Bracho del Centro Cultural Universitario, el próximo 3 de octubre, representa desafíos en cuanto a la ejecución de ciertas piezas, pero hay emoción al subirse al escenario en México, “de alguna forma, pienso que el programa es como una pieza unificada”.

Richards dijo que cada integrante explora la música microtonal, que es una forma de pensar las notas y que dicha exploración da resultados hermosos o sucios, depende de la ejecución. “Otros compositores exploran divisiones más intelectuales, y se convierte en territorio bastante sucio. A veces suena hermoso y simple y claro, y otras veces suena tenso y agresivo. Pero creo que cuanto más exploramos la música microtonal y la compartimos con las audiencias, más se acostumbran a abrir sus mentes y expandir su sentido de armonía”, refiere.