Enanitos Verdes continúa el legado

Enanitos Verdes acaba de actualizar su estado como banda; tras el fallecimiento de Marciano Cantero y la reciente pérdida de Felipe Staiti, dos de los integrantes claves del grupo, lanza un comunicado en donde da a conocer que su música no se apaga y, Jota Morelli y Guillermo Vadalá, seguirán tocando, ahora con los hijos de sus compañeros (Q.E.P.D.).

A través de la cuenta de Instagram de la agrupación argentina, famosa por temas como “Lamento boliviano”, “La muralla verde” y “Luz de día”, dio a conocer que su legado musical seguirá sonado arriba de los escenarios.

El futuro de la banda, originaria de Mendoza, Argentina, parecía incierto luego de que sus líderes e integrantes fundadores, Cantero (bajo y voces) y Staiti (guitarra) fallecieran, en 2022 y 2026 respectivamente.

Cambios

Morelli (batería) se integró al grupo en 2009, para sustituir a Daniel Piccolo; en el caso de Vadalá, llegó a Enanitos Verdes en 2023, para asumir el bajo que, antes, ejecutaba Marciano.

Ahora, los dos músicos comparten que la banda continuará, pero ahora con la participación de los hijos de sus colegas fallecidos, Javier Cantero, así como Natalio y Juan Pablo Staiti. “Hay lazos que no se rompen con el tiempo, se transforman; la música es la herencia más hermosa que se puede dejar, durante décadas, Enanitos Verdes fueron la voz, el bajo, la guitarra y el corazón de Marciano y Felipe, hoy, sus hijos, Natalio, Juan Pablo y Javier, junto a Jota Morelli y Guillermo Vadalá, nos unimos para continuar su legado”, precisaron. “Con la convicción intacta y el respeto de siempre, asumimos el compromiso de retomar este proyecto y llevarlo nuevamente a la ruta, gracias por estar del otro lado en cada etapa; los invitamos a seguir acompañándonos en este camino”, concluyeron.