Encontronazo entre Niurka y Karely

Durante el Carnaval de Ciudad del Carmen, comenzó un pleito virtual entre Niurka y Karely, pero la guerra escaló ahora que la cubana afirmó que la regia “no tiene talento y está toda cosida”.

“Ahora, mi querida Karely, hablemos en serio, lo profesional. Tú no tienes ningún talento, mija, tú usas un recurso... no es talento, eso no es talento, eso es un recurso: tu cuerpo, es lo que tú tienes, no tienes más porque ni piensas... estás toda cosida”, escribió en redes sociales la cubana.

Todo comenzó cuando Ruiz fue a un evento en Ciudad del Carmen, donde fue señalada de haber acudido con una mala actitud hacia sus seguidores, ya que presuntamente no los quiso saludar, ni interactuar con ellos, cosa que disgustó a Niurka.

Tras ello, la vedette cubana fue cuestionada sobre qué opinaba sobre las acciones de Ruiz, pues la famosa también estuvo presente en dicho carnaval, y sin pensarlo comentó: “Tragan gracias al público”.

Karely replicó: “Ya que se jubile. Si tengo talento o no tengo talento, a ella qué… ¿Quién le habló, Niurka? Ella está en otro carnaval, ni tiene que andar opinando”.