Encuentran la fuerza para sobrevivir

Dos corazones rotos sumidos en la tristeza encontrarán un punto en común en la locura para sobrevivir a la dura realidad de la vida, así es la trama de la obra de teatro El charco inútil, que inició temporada en el teatro Helénico de la Ciudad de México.

La puesta, que debutó el pasado 23 de julio, tiene como protagonista a Juan Ríos quien da vida a Óscar, un profesor que ve cómo su vocación es lastimada por culpa de un alumno.

Por otra parte, Paulina Treviño personifica a Irene, una madre que perdió a su hijo y contrata a Óscar para dar clases a su vástago muerto. El profesor acepta esta locura y en esta interacción de almas fracturadas se va creando el sentido de sus vidas.

Juan habló sobre los personajes y mientras estos fantasean para crear empatía en un mundo que los vapulea, en la actualidad y la vida real, critica lo que expresa en las redes sociales. “La fantasía se cambió por la crítica mordaz de destrucción, pero tenemos que volver al lugar de la compasión, convertirte en otro te da la compasión”, externó.

Elenco

La obra se completa con la participación de Miguel Cooper, y la tripleta de actores busca llegar al nivel del primer montaje (2022), que contó con las actuaciones de Alberto Estrella, Mariana Garza y David Hevia.