Encuentro de emprendedores

La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom) reunió a líderes, expertos y visionarios nacionales e internacionales en un encuentro con la intención de marcar un antes y un después en la forma en que se entienden, gestionan e impulsan las microfinanzas en el país. Se abordaron temas clave como la inteligencia artificial en microfinanzas; innovación en fondeo y sostenibilidad del sector, y estrategias ASG como motor de impacto social y económico. Fue un evento de mucho aprendizaje para los emprendedores y representantes de empresas en Chiapas