Encuentro de Escritores y Poetas

El 3er Encuentro Estatal de Poetas y Escritores celebrado el 26 de septiembre en el Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán en la heroica ciudad de Chiapa de Corzo fue todo un éxito, afirmó Jorge Ever González Domínguez, integrante del grupo Frecuencia de Letras.

Sostuvo que el acontecimiento fue mucho más que un encuentro: “fue una auténtica fiesta de la poesía y la palabra. Poetas de diversos municipios del estado de Chiapas, así como integrantes del movimiento cultural aBrace de Uruguay, compartieron generosamente sus creaciones literarias con el público asistente”.

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Relató que durante la jornada se presentó el libro El chasquido silencioso de la muerte, una antología comentada por Paty Gamboa y Jorge Éver González Domínguez, quienes destacaron la riqueza temática y estética de la obra.

Agregó que también se dio voz a diversas agrupaciones e instituciones culturales como América Madre Filial Tuxtla Gutiérrez, la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas, la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos, Movimiento Ciudadano por la Cultura, A.C., y la Asociación de Escritores de Tapachula, entre otras.

“Asimismo se contó con la presencia de varios medios de comunicación quienes brindaron la cobertura correspondiente, contribuyendo así la difusión de este importante encuentro literario”, compartió.

Finalmente, Jorge Ever, destacó la hospitalidad del director del centro cultural Exconvento de Santo Domingo, Rubiel Gamboa Munza, quien hizo que los visitantes se sintieran en casa y demostró, con su atención y compromiso, que la promoción de la cultura ocupa un lugar fundamental en su encomienda.

En tanto el inmueble apuntó que el 3er Encuentro permitió tener una jornada de diálogo, intercambio y celebración de la creación literaria, con la participación de escritoras y escritores de Chiapas y países invitados.