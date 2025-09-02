Enigma Norteño despide a vocalista

Hace casi dos semanas el asesinato de Ernesto Barajas conmocionó a la escena del regional mexicano. El cantante y fundador de Enigma Norteño fue acribillado en una pensión vehicular en la ciudad de Zapopan.

Desde entonces, y aunque las autoridades de Jalisco iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables, tanto la familia como la banda evitaron hablar al respecto.

De manera individual, los compañeros de Barajas lamentaron lo sucedido y lo despidieron expresando sus condolencias en redes sociales. Posteriormente, la banda decidió romper el silencio y emitió su primera declaración en conjunto.

Mensaje

Mediante un comunicado que publicaron en su cuenta oficial de Instagram, Enigma Norteño agradeció a sus fans, colegas y al público en general por las muestras de cariño que han recibido en estos días de intenso dolor. “Enigma Norteño agradece profundamente a los fans, colegas y medios de comunicación, por las muestras de cariño y apoyo tras el deceso de nuestro querido Ernesto Barajas”, expresaron.

La banda resaltó la figura de Ernesto como un pilar fundamental de la agrupación, no solo por su talento, también por la dedicación y pasión que transmitía en el escenario. Asimismo, destacaron que, a pesar de su partida, su legado seguirá presente.

“Su legado permanecerá vivo en cada nota, cada escenario y en el corazón de quienes lo conocimos y admiramos. Cada mensaje, cada recuerdo y cada muestra de solidaridad nos ayuda a sobrellevar esta doble pérdida”, añadieron.

Además de Barajaras, en el lugar también perdió la vida José María Quintero, un miembro del staff y quien acompañó al cantante ese día. Como muestra de respeto, la banda también cambió su foto de perfil por una en la que aparece Ernesto junto a un moño negro.

El ataque

Ernesto y Chema perdieron la vida la tarde del pasado 19 de agosto en Zapopan. El cantante se encontraba recibiendo unos automóviles de lujo cuando dos sujetos irrumpieron en el lugar y dispararon en su contra. Una mujer también resultó lesionada. Las averiguaciones continúan abiertas, pero versiones extraoficiales señalan que el ataque habría sido planeado.