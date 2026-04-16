Enjambre ofrecerá concierto en CDMX

El grupo de rock Enjambre anuncia su próximo concierto en la Ciudad de México, pero no se trata de un recital cualquiera, sino del primer show que ofrecerán en el estadio GNP Seguros, hecho que emociona a sus fans y, simultáneamente, también preocupa a algunos de ellos pues, la preventa ya se acerca y afirman que no tuvieron tiempo suficiente para ahorrar para las entradas.

Los seguidores de la banda mostraron gusto por el logro de los zacatecanos han obtenido; no solo emprenderán una gira en diferentes ciudades de España, que comenzará el próximo jueves 16 de abril, sino que ahora aspiran a venues en los que el aforo es multitudinario.

Por ello, sus fans celebraron el show, programado para el 29 de agosto, así como, a poco más de cuatro meses de que este se lleve a cabo, ya vaticinan que, posiblemente, será un día lluvioso, pero que ni la inclemencia del tiempo evitará que se reúnan con su banda favorita.

Esa no es la única preocupación de los fans de Enjambre, sino el hecho de que la preventa será este 16 de abril y, en los comentarios, reconocieron que, en sólo tres días, no podrán reunir dinero suficiente para comprar boletos en buenos lugares o, en su defecto, que no tendrán la oportunidad de adquirirlos.