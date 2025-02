Cuántas personas, se pregunta Enoc Leaño, intentan encontrar en un nuevo amor algo parecido al que tuvieron anteriormente y que por alguna razón se acabó. “Es una terca necedad, aunque suene redundante, de buscar llenar ese vacío que nos dejaron”, reflexiona el actor de El precio de amarte y No negociable.

La cuestión ahora es que, en el mundo del cine, le toca encarnar precisamente a un abogado exitoso que anda buscando sustituir de alguna manera el amor de su mujer que falleció. Dúos, título del filme que recién acabó de rodar en locaciones de Guadalajara, es precisamente una tesis sobre el amor, en la que comparte créditos con Vania García y Rodrigo Murray.

La cinta dirigida por Frank Rodríguez también muestra a una chica que quiere estudiar teatro en Nueva York, tratando de aliviar una pérdida amorosa y a un maestro teatral que está pasando por una ausencia. Todos son personajes que de alguna manera se van tocando y se alejan también. “Habla sobre el amor perdido y el vacío que deja. Al final del día uno le anda enjaretando a cualquier persona que se conoce (en términos románticos) el replicar algo que ya se fue, que ya no regresará, pero uno lo sigue buscando. Porque en la realidad, todos saben que cuando uno se reencuentra con alguna o algún ex, ya no hay magia, ya no hay nada”, detalla.

Dúos se trata de una producción independiente, historias en las que a Leaño le gusta participar, comenta, por todo lo que conlleva el proceso de su realización. Ahora mismo espera, por ejemplo, el estreno también de El amor (no) es para siempre, que es una propuesta de un solo plano secuencia protagonizada por Adal Ramones y Mónica Huarte. “Ahí lo atractivo es que se cuenta una sola toma, la cámara arrancaba y hasta terminar todo. Lo logramos en la toma nueve y el plus es que voy como productor junto con Juan Carlos Carracos (el director”, detalla Leaño. “Aquí en ‘Dúos’ también voy como productor, a sabiendas de que es una apuesta (económica) donde voy a perder, pero no me interesa, porque se trata de estar vigente, explorando nuevas historias y conociendo gente”, afirma.