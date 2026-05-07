Enoja a Marjorie de Souza fotos falsas

Marjorie de Sousa está furiosa por la creación de imágenes con inteligencia artificial en las que se le ve junto a su hijo, en compañía de su expareja, Julián Gil, como si aún estuvieran juntos. “Reporté la página. No me gustó. No se puede jugar con eso. Si ven la imagen, repórtenlo”, recalcó.

En la nota falsa se lee: “Tras años de diferencias, Marjorie y Julián Gil han decidido dar un paso importante: dejar atrás los conflictos por el bienestar de su hijo Matías”. En la zona de comentarios de la publicación, resalta la respuesta de Julián Gil en la que lamentó que una situación como la que vive sea usada de esta manera.

Además, compartió sus deseos para que pronto el reencuentro con su hijo se convierta en realidad. “Duele ver cómo se usa la inteligencia artificial para crear momentos que, en la vida real, aún no existen. Ojalá algún día esos abrazos sean de verdad... por el bien de los tres”, escribió el actor, quien tiene más de ocho años sin convivir con su hijo. Del mismo modo, Marjorie pidió no jugar con este tipo de cosas y denunciar a la página que lo publicó. “Yo creo que no se debería jugar con eso, creo que es algo bien delicado, y hay que reportar la página, no se juega con eso”.