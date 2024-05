Enrique Guzmán está nuevamente en medio de la polémica por sus recientes declaraciones sobre Apolo, el bebé de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán, quien actualmente está en medio de un proceso legal para demostrar la paternidad de este último.

El menor se someterá en los próximos días a una prueba de ADN avalada por las autoridades para mostrar si es o no hijo de Luis Enrique, luego de que este lo desconoció como tal hace casi un año. Esto ha causado el enojo en su madre, Mayela Laguna, quien asegura que no miente y que Apolo sí es hijo de su expareja.

El cantante Enrique Guzmán asegura que el menor no es su nieto, y en entrevista con Maxine Woodside habló al respecto, pero sus declaraciones generaron críticas por la forma en que se expresó. Enrique Guzmán aseguró que Mayela Laguna canceló “otra vez” la prueba de paternidad porque, según él, sabe que no es hijo de Luis Enrique Guzmán, algo que, afirma, sospechó desde hace tiempo Silvia Pinal. “La primera fue Silvia, que dijo ‘yo nunca he tenido un nieto tan chinito, tan negrito como este pinche niño’”, reveló Guzmán.

El cantante coincide con su exesposa y se pregunta de dónde Apolo tiene “tan chinito el cabello”. “Yo creo que Luis Enrique oyó que le tocaban el timbre y mandó a hacer la prueba y salió negativa”, afirmó, y dijo que Mayela oculta al verdadero padre del niño. “La niña (Mayela Laguna) hizo su numerito y tiene bien tapado al papá, porque también el papá debe estar ahí involucrado”.

Enrique admitió que estaban contentos porque con la llegada de Apolo, él y Silvia Pinal se convirtieron en abuelos de un niño. “Tú no sabes lo que adoraba al niño, y en mi casa llegaba el niño a hacer lo que le daba la gana; estábamos muy contentos, era mi primer nieto ‘machín’, hombre”, externó.