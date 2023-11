Hace un par de semanas, Enrique Guzmán fue acusado de supuesto abuso a una menor, luego de que el exmánager de Sylvia Pasquel, Emilio Morales, dijo haber visto un video que comprobaría el delito.

Visiblemente molesto por los rumores y por la insistencia de la prensa para obtener una respuesta, el cantante mencionó: “No sé, no he visto nada”, contestó Guzmán a los reporteros en el aeropuerto. “¿Qué tengo costumbre yo de violar señoritas o niñas? Seguramente, como tengo fama de ser violador de niñas de toda la vida, lo he hecho muchas veces... están locos”, mencionó el cantante.

Al ser informado de que Emilio Morales había dado la información, Enrique Guzmán señaló: “No sé quién es Emilio Morales, no lo conozco, no sé nada (...) no sé si el video lo tenga Alejandra, no sé de qué me hablan”, dijo el cantante y retó a que presenten el material.