Enrique Guzmán prefiere sonreír

El cantante Enrique Guzmán estuvo sonriente, bromista y feliz, durante la conferencia de prensa en la cual se anunció La Última Caravana del Rock. En ese momento reveló cuál ha sido la razón por la que ahora no explota con cualquier comentario o cuestionamiento, como tantas veces pasó.

“Aprendí a vivir feliz, aprendí a contestarle a la gente con alegría. Ahora muchos artistas nuevos van disfrazados con cubrebocas, y además, a mí me costó tanto trabajo que me conocieran, para que ahora la gente no me reconozca y diga ‘ahí va Guzmán’. Por eso me paro a saludar y a decirles ‘soy tan feliz como ustedes’, porque estoy en mi terreno y es mí música, esta es la razón de mi buen humor”, expresó Enrique Guzmán.

Esa felicidad de multiplicó para Guzmán, debido a que estuvo acompañado en esta conferencia de prensa por varios amigos, comenzando con Roberto Jordan, Los Teen Tops, Los Locos del Ritmo, Los Hermanos Carrión y Los Rebeldes del Rock, la única ausente fue Angélica María, pero el 28 de marzo estarán todos juntos en el Auditorio Nacional, en lo que llamaron La Última Caravana del Rock.

Una labor titánica

El productor Sergio Gabriel explicó el porqué será esta la última caravana, y señaló que cada vez es más complicado reunir a un elenco como éste, comenzando por su edad, porque si se toma en cuenta que tardó una década en reunir a Angélica María con Enrique Guzmán, si esto volviera a pasar, casi todos los de este cartel estarían en los 92 o 94 años, lo que complicaría más salir de gira; sin olvidar que cada uno tiene su propia agenda.

La Caravana del Rock and Roll será un concierto donde la gente recordará grandes éxitos de los 60 y 70, ya que el set list que se tiene preparado para esta ocasión, se integra por alrededor de 70 temas, con los cuales estas estrellas tendrán su momento en solitario pero también compartirán escena, no solo entre ellos también con algunos invitados sorpresas que tendrán esta vez, según reveló el productor Sergio Gabriel. “Vamos a cantar de todo, va haber rock and roll hasta que se cansen”, expresó Enrique Guzmán.

Cuando se le cuestionó a Guzmán si en algún momento haría un dueto con su hija Alejandra Guzmán, quien está a punto de retomar su actividad artística, señaló que era algo muy complicado, comenzando porque tienen estilos diferentes, ella es rockera y él rocanrolero.

“El rock and roll ha sido un movimiento muy importante, que algunos creían que iba a durar unos cuantos meses o años, pero ya llevamos décadas y el poder presentarnos en el Auditorio Nacional, es un regalo para todos nosotros, además de un reconocimiento, porque este género es amor, es alegría, es vida”, expresó Tuti Martínez, fundador de los Teen Tops.