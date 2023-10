Hace un par de meses, Enrique Iglesias canceló una serie de conciertos en México debido a un fuerte cuadro de neumonía. Hasta la fecha, algunos fans esperaban saber cuándo será la próxima oportunidad para poder escuchar en vivo al cantante español.

Sin embargo, tras una serie de videos compartidos en redes sociales de una de las más recientes presentaciones de Iglesias, seguidores del cantante ya están pendamos en si asistir o no a uno de sus conciertos.

A través de redes sociales, usuarios han compartido varios videos de uno de los conciertos más recientes del español en su Trilogy Tour por Estados Unidos. Enrique Iglesias incluso fue comparado con Mickey Mouse y con Elmo por la forma en la que cantó en vivo. Incluso, hubo quienes mencionaron que hubieran preferido escucharlo con playback.

En los últimos meses, el famoso ha sufrido por problemas de salud y lo que menos esperaba es que su presentación se volvería punto de burlas por la forma en la que interpretó “I like it” en vivo en su regreso a los escenarios.

Por el momento, el intérprete no se ha posicionado al respecto por la serie de críticas y burlas que ha recibido en redes sociales en los últimos días. Cabe destacar que no todo son comentarios negativos, pues también hay seguidores del cantante que lo defienden, pues la calidad de su show no bajó tras su enfermedad.