Enrique se arrodilla ante “Checo”

Vaya recibimiento que dio el cantante Enrique Iglesias al piloto de Fórmula 1 mexicano, Sergio “Checo” Pérez ya que, al invitarlo al escenario, se arrodilló y hasta le hizo reverencia.

Fue la noche del pasado sábado cuando en la Arena Guadalajara, el cantante se percató de la presencia del piloto entre el público, y lo invitó a subir al escenario. Aunque Pérez se hizo “del rogar” por unos instantes “Checo” y Enrique al final empezaron a caminar por el escenario abrazados, mientras el español cantaba el tema “Bailamos”.

Pero en determinado momento se detuvieron en una zona del templete para corear con el público y en una acción totalmente inesperada, el esposo de Anna Kournikova se hincó frente al piloto y le hizo una reverencia.

El tapatío no supo qué hacer y después se acercó al cantante y lo ayudó a levantarse.