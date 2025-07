Enrique Segoviano no quedó contento

En 1979 en cines mexicanos, el público se rendía ante “El Chanfle”, la primera película protagonizada por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, pero hubo una persona que no quedó contento con la historia y ese fue su director, Enrique Segoviano.

El realizador ha cobrado importancia gracias a la serie Chespirito: sin querer queriendo, donde el público ha ido descubriendo su relación sentimental con la actriz Florinda Meza, con quien hasta comprometió para casarse, pero que fue abandonado por ella para iniciar un romance con Gómez Bolaños.

Segoviano conformó la dupla creativa con el actor en TV, pues si bien Gómez Bolaños imaginó y escribió los libretos de los programas El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, el cineasta dominicano dio el toque visual necesario para llegar al público.

En 1978 Televisa decidió lanzar su brazo cinematográfico bajo el nombre de Televicine (hoy Videocine) y llamó a su carta fuerte para que hiciera una película. Gómez Bolaños tomó su pasión futbolera y al América, el equipo de sus amores, para crear a El Chanfle y confió en Segoviano para que fuera su director.

La cinta, que se rodó prácticamente en las instalaciones del Club América en Coapa, esta sigue a un utilero sumamente ético y al que todo le sale mal, cuya esposa (Meza) al parecer no puede tener hijos.

Obviamente hay varias escenas de futbol, mucha comedia de enredos y los tradicionales golpes accidentales que en TV eran un éxito.

Pero con todo y los más de 9 millones de espectadores que tuvo en cartelera, el resultado final no dejó satisfecho a Segoviano, quien se sinceró en una entrevista otorgada al periodista Octavio Maya Rocha y publicada en el Diccionario de Directores del Cine Mexicano.

“La verdad no me gustó cómo quedó la película por varias razones: una mi novatez total, mi experiencia en televisión nada más me demostró lo que yo sabía: el cine es un medio que no tiene nada que ver en cuanto al contenido y la forma de la televisión; aunque se parezcan tanto”, dijo Segoviano.

“En mi caso, me fui con la finta de lo que era la televisión, vamos, cuando era demasiado tarde me di cuenta que pude haber aprovechado lo que da el cine, me fui más con la idea de la televisión”, apuntó.

Eso sí, quitó responsabilidad del resultado a “Chespirito” por una razón sencilla: “El caso es que ya cuando se hace una cosa por encargo, ya el escritor está forzado, estoy hablando a favor de Chespirito”.

El Chanfle fue la única película de Segoviano, pues la secuela se realizó bajo la dirección del propio Gómez Bolaños.

PERFIL

Enrique fue hijo de unos profesores españoles que huyeron de la dictadura hacia República Dominicana, donde nació, pero donde solo estuvo hasta los 11 meses de edad, antes de llegar a México.

Estudió ingeniería en la UNAM y después Ciencias Técnicas de la Información en la Iberoamericana. Cuando ingresó a televisión fue asistente de producción de directores como Rafael Banquells, Ignacio Retes y José Solé, para después escalar hacia otros puestos como coordinador, dirección de cámaras y producción.