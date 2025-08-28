Enrique y Anna, papás de nuevo

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan a su cuarto hijo, pronto crecerá la familia del cantante y de la extenista, así lo reveló la revista Hola España, quienes captaron a Kournikova con su pancita de embarazo mientras llevaba a la escuela a sus tres hijos.

La pareja ha mantenido a discreción su vida familiar; sin embargo, en redes han mostrado algunos momentos con los mellizos, Nicholas y Lucy, de siete años, y la pequeña Mary, de cinco. Un cuarto integrante se sumará a la familia, a la cual está dedicada su madre, y también el cantante, quien anunció que no hará más discos, aunque sí seguirá lanzando sencillos y organizará giras mundiales.

Enrique, de 50 años, está convencido de que lo más valioso es pasar el tiempo con sus hijos. “Tengo unos gemelos de seis años y una niña de cuatro años, así que cada día que pasa crecen rapidísimo y quiero disfrutar. En 24 horas ya han crecido”, agregó en 2024.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova se conocieron en 2001 durante la grabación del videoclip de “Escape”.