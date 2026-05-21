Ensamble Katzarava alista conciertos

Con un programa enfocado en la ópera, el Ensamble Vocal Katzarava dará su tercera presentación el 22 de mayo, a las 17:00 horas, en el Teatro del Pueblo. “Justo lo que han hecho cada presentación que han tenido ha sido mostrar un poco la diversidad de sus voces. Empezaron con boleros y canción de arte, después fueron a la zarzuela, la opereta, la revista”, afirma Mireille Bartilotti, directora artística del ensamble.

El programa “Resonancias: el viaje de las voces” está “mucho más enfocado en lo que es el fuerte e interés de ellos: la ópera. Entonces cantarán piezas más adecuadas hacia su tono de voz, piezas más conocidas por la gente amante de la ópera. Y tenemos mezzos, sopranos, tenores, contratenores. Es una variedad interesante en donde de pronto cantarán solos, cantarán duetos. Hay un trío muy divertido, que es como más una ópera bufa, medio futurista”.

Bartilotti destaca que cada uno de los cantantes pone su toque personal, algo que les interesa mucho en el proyecto del ensamble: “Que tengan esa creatividad y esa propuesta escénica que puedan hacer a raíz del trabajo de un personaje, que les permita moverse o bailar, de pronto; o que ellos hagan su propio vestuario a veces”.

Sede

También destaca el recinto en el que será la presentación: el Teatro del Pueblo en el mercado Abelardo Rodríguez (República de Venezuela 72, Centro, CDMX), un recinto lleno de historia musical, teatral y dancística: “Es el teatro que abrió las puertas con el primer concierto a puertas cerradas que dio la Orquesta de la Universidad, hace 92 años, y que ha vivido la revista, la zarzuela, la ópera, la opereta al paso del tiempo”.

Próximas citas

Dos días después (24 de mayo, 18:00 horas) presentarán el programa “Resonancias de la Juárez” en el teatro Varsovia (Varsovia 9, Juárez, CDMX). “Se llaman ‘Resonancias…’ pero no es exactamente lo mismo, explica. Se enfocará en la ópera, la canción mexicana y los boleros como una parte fundamental de la historia de la colonia Juárez. La vida que tuvo en las décadas de 1940 y 1950: “Contar parte de la historia a través de la música”, abunda.

El siguiente concierto, Pinceladas sonoras, será el día 30, a las 17:00 horas, en el Museo de Arte del Estado de Veracruz (Orizaba). “Es un viaje por el bolero en donde, en efecto, al final de cuentas, el estado de Veracruz ha dado grandes compositores, específicamente en el bolero, como Agustín Lara, sin duda. Pero también se han dado a la tarea de hacer pequeños rescates, ellos mismos hacer su propia investigación de quiénes hay, quiénes son, qué quieren contar”, detalló.