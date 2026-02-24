Ensamble y Sonido Famoso, juntos

El Grupo Ensamble de José Luis y Gloria Posadas vuelven con su cumbia a la carga y no van solos, ya que unieron fuerzas con uno de los sonideros que “la rompe” en la actualidad: Jaime Guzmán, Sonido Famoso.

Ambos conceptos lanzaron el videoclip del tema “Qué tal”, el cual describen como una canción amorosa, pero en el ritmo de cumbia lenta, ‘rasposa’, como le gusta bailar al público de los barrios. “Estamos trabajando mucho. La canción se creó hace dos años, pero el tiempo es sabio y ahora está gustando entre los bailadores; nos llena de emoción porque la vamos a presentar en el show que se hará próximamente en el teatro Metropólitan de la Ciudad de México junto con otros grupos”, dijo José Luis.

Inéditos

Por su parte, Yordi, cantante de Ensamble, indicó que el grupo vuelve a apostar por los temas inéditos, además de que sus fans pronto verán la evolución musical.