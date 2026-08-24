Ensayos visuales del ser llegan a RIOT

En la Galería RIOT, ubicada el barrio en San Roque de Tuxtla Gutiérrez, un grupo de artistas participa en la exposición “Cartografías. Ensayos visuales del ser”.

De acuerdo con Imix López Ortiz, coordinadora de la muestra y del espacio independiente, aseguró que el público podrá encontrar piezas que abarcan distintas técnicas como pintura, dibujo y grabado, y en las que los creadores exploran de distintas formas la corporalidad.

Trabajo colaborativo

Añade que esta exposición, la cual sustituirá a la de grabado que se exhibió el mes pasado, es posible gracias al esfuerzo de Ismael Gómez y de un grupo de jóvenes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. “En nuestra muestra participan tanto personas que han egresado de la licenciatura en Artes Visuales de la Unicach como estudiantes de prepa que han encontrando un interés en el arte”, subraya.

De igual forma, detalló que el punto de partida es el cuerpo, ya que cada quien lo explora desde formas distintas, y que en la exhibición hay autorretratos, retratos de personas y de espacios.

Señaló que se presentan unas 40 piezas creadas por cerca de 30 artistas que plasman sus ideas a través de la pintura. Asimismo, invitó al público a conocer la muestra en el espacio independiente RIOT, la cual se encuentra abierta de lunes a viernes, de 16:00 a 19:00 horas, con entrada gratuita.

Ofertas

López Ortiz apuntó que el lugar cuenta con diversas actividades dirigidas a niños a partir de los 7 años hasta adolescentes y personas adultas sin distinción de edad.

Por ello invita a estar atento a las redes sociales de la galería RIOT, donde se informa acerca de los eventos que se llevan a cabo. Finalmente, indicó que en el mes de octubre estarán celebrando su quinto aniversario, por lo que esperan organizar un programa cultural que incluirá una exposición de arte.

Refirió que la galería RIOT nació bajo el propósito de dar voz y espacio a los creadores en el estado de Chiapas.