Ensemble Modern vuelve a México

El conjunto alemán Ensemble Modern volverá a México para interpretar un programa conformado por obras de Georg Friedrich Haas, Clara Iannotta, Vito Žuraj, Jennifer Walshe, Ted Hearne, Diana Syrse y Chaya Czernowin, durante el 54 Festival Internacional Cervantino (FIC).

En rueda de prensa, Christian Hommel, director del ensamble, recordó que 11 años atrás pudo presentarse en México, justo también para el Cervantino.

Entonces, pensaron que, si tuvieran la oportunidad de volver al festival, les encantaría presentar un repertorio variado, un deseo que está a punto de cumplirse. “Nuestro objetivo es presentar perspectivas diferentes sobre lo que es la música contemporánea, estilos diferentes, generaciones diferentes... estamos bastante orgullosos de que nuestro repertorio cubre un gran rango de composiciones contemporáneas, y nos gustaría compartir esto con la audiencia en México”, afirmó.

Hommel también señaló que espera que, para su presentación en Guanajuato, la audiencia, a partir de este programa y estas técnicas que presentan, se enfrente a la música con la curiosidad de entender y buscar nuevas emociones, nuevas experiencias, con los oídos y el corazón abiertos.

Añadió que hay ciertos prejuicios respecto a la música contemporánea: se le puede considerar muy abstracta, cuando, en realidad, es música que solo requiere ser experimentada: “Hay que ser curiosos y también ver, intuir qué pasa dentro de uno mismo”.