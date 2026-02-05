Entre Benito y Gaby huele a boda

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri protagonizan uno de los rumores más fuertes del momento, luego de que se dijera que están comprometidos desde el verano de 2025.

La noticia ha sorprendido a muchos, pero también ha despertado dudas entre los seguidores, quienes esperan una confirmación oficial.

Aunque el cantante siempre ha mantenido sus relaciones con discreción, en los últimos días han surgido “pistas” que han alimentado la teoría de un compromiso con la modelo boricua.

La relación entre Benito y Gabriela ha sido todo menos estable. Tras confirmarse sus truenes y regresos en varias ocasiones en el pasado, los rumores de reconciliación comenzaron a circular cuando ambos fueron vistos juntos de nuevo, compartiendo viajes y eventos privados tras el arranque de su gira.

Gabriela fue vista entre el público en la gala del Grammy, donde mostró su apoyo incondicional a Bad Bunny luego de que el artista lograra el premio a Álbum del Año por su producción Debí tirar más fotos.

Las especulaciones crecieron cuando comenzaron a circular versiones sobre un supuesto anillo de compromiso; aunque fans saben que comparten esa alianza desde hace tiempo y es en honor a Sansa, su perrita. “Gabriela y yo somos mejores amigos, somos best friends, somos ‘besties’… Nadie sabe nada, en verdad no saben nada”, dijo en su momento el cantante sobre su relación con Gaby.