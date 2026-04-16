Entre el barrio y la vida “godín”

El reguetón hecho en México no se entiende si no se habla de Uzielito Mix y de su papel en la construcción del concepto “reguetón mexa”, movimiento musical que pasó de sonar solo en espacios aislados a consolidarse con sonido e identidad propia.

Nacido en la Ciudad de México en 1998, Uziel Silva, su nombre real, estudió producción musical y construyó un estilo que mezcla el reguetón clásico, sonidos electrónicos y referencias directas a la vida en barrios de la capital y el Estado de México. “No empezamos en conciertos grandes ni festivales, nos tocó picar piedra desde eventos underground hasta los más grandes. Uno de los momentos más grandes fue cuando abrí para Bad Bunny. A lo mejor no era concierto mío, sino un festival, pero al final la gente también paga por verte a ti”, expresó.

Para todos los gustos

“Me gustan los festivales, pero también me sigue gustando ir a los perreos y a los antros. Me mantengo en ese híbrido y creo que eso me mantiene firme con la gente”, cuenta Uziel en entrevista.

Festivales tradicionalmente dominados por el rock o la electrónica, como el Vive Latino o el EDC México, hoy incluyen a exponentes como Uzielito. “En el Vive Latino sí iba nervioso porque era un festival más de rock y otros géneros que nada que ver con el reguetón. Pero al final me dio igual y los rockeros también perrearon. La neta los puse a bellaquear a todos”, dice.